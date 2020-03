VIRUS: Brandenburgs Ministerpräsident sieht Schulschließungen teils skeptisch

BERLIN (dpa-AFX) - Trotz der Ausbreitung des Coronavirus hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) Vorbehalte gegen flächendeckende Schulschließungen. Am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin sagte der Potsdamer Regierungschef am Donnerstag, es sei selbstverständlich, einzelne Schulen zu schließen, wenn dort ein Sars-CoV-2-Fall nachgewiesen werde - er sei aber skeptisch, allgemeine Maßnahmen auszusprechen. "Da muss man das Gesamtgeschehen in Deutschland im Blick behalten." Generelle Schulschließungen sind ab Donnerstag auch ein Thema beim zweitägigen Treffen der Kultusministerkonferenz./ax/DP/mis