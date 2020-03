VIRUS: Britische Regierung verschiebt Kommunalwahlen

LONDON (dpa-AFX) - Die Regierung in London will die anstehenden Kommunalwahlen in Großbritannien um ein Jahr verschieben. Entsprechende Gesetzgebung werde auf den Weg gebracht, sagte eine Regierungssprecherin am Freitag. Eigentlich sollten viele Briten am 7. Mai neue Bezirksräte, Bürgermeister und Polizeichefs wählen. Auch der Londoner Rathauschef Sadiq Khan hätte sich einer Wiederwahl stellen müssen. "Ich werde weiterhin mit der Regierung und Experten zusammenarbeiten, damit ich London helfen kann, mit dem Coronavirus in den kommenden Wochen und Monaten fertig zu werden", twitterte Khan.

Die britische Wahlkommission hatte bereits am Donnerstag gefordert, die Kommunalwahlen zu verschieben. "Angesichts der identifizierten Risiken einer Durchführung können wir nicht davon ausgehen, dass Wähler in der Lage sein werden, in Sicherheit und mit Vertrauen an der Wahl teilzunehmen", hieß es in einem offenen Brief an die Regierung. Die Wahlen galten als erster Test seit dem überwältigenden Wahlsieg der Konservativen von Premierminister Boris Johnson bei der Parlamentswahl im Dezember./cmy/DP/nas