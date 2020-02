VIRUS: Britischer Notenbankchef warnt vor Wachstumseinbußen

LONDON (dpa-AFX) - Der scheidende Chef der britischen Notenbank, Mark Carney, hat vor den wirtschaftlichen Folgen des neuartigen Coronavirus gewarnt. Die Virus-Krise könnte zu einer Abschwächung des weltweiten Wachstums und in der Folge auch in Großbritannien führen, sagte Carney am Freitag dem britischen TV-Sender Sky News. Carney scheidet Mitte März planmäßig aus dem Amt und wird durch den derzeitigen Chef der Finanzaufsicht, Andrew Bailey, ersetzt.

Carney sagte, bereits jetzt leide der Tourismus in Großbritannien unter der Virus-Krise. Zudem seien die Produktions- und Lieferketten der Unternehmen betroffen. Zwar sei schon jetzt eine Abnahme der wirtschaftlichen Aktivität zu verzeichnen. Es sei aber zu früh, um zu sagen, wie stark Großbritannien von der Krise letztlich getroffen werde. "Wir würden erwarten, dass das weltweite Wachstum geringer ausfällt, und dies hat Auswirkungen auf Großbritannien."/bgf/jsl/mis