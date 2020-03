VIRUS/Bürgermeister: New Yorker sollen sich auf Ausgangssperre vorbereiten

NEW YORK (dpa-AFX) - Wegen der schnell steigenden Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten könnte für die US-Millionenmetropole New York nach Worten von Bürgermeister Bill de Blasio bald eine Ausgangssperre verhängt werden. "Ich denke, New Yorker sollten vorbereitet sein für die Möglichkeit der Anordnung einer Ausgangssperre", sagte de Blasio am Dienstag. Die Maßnahme für die Metropole mit mehr als acht Millionen Einwohnern sei "definitiv eine Möglichkeit" und könnte in den kommenden 48 Stunden getroffen werden.

In New York City steigen die Infiziertenzahlen sprunghaft an. Sie lag am Dienstag bei 814 bestätigten Fällen. Nur Stunden zuvor hatte der Gouverneur des Bundesstaates New York noch von 644 Infizierten in der Großstadt gesprochen. Am Montag hatte bereits San Francisco an der Westküste eine Ausgangssperre verhängt. Notwendige Regierungsstellen und wesentliche Geschäfte blieben dabei geöffnet./scb/DP/nas