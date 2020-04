VIRUS: Bundeselternrat fordert einheitliches Vorgehen bei Schulöffnungen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundeselternrat hat vor den Beratungen über mögliche Rücknahmen von Beschränkungen in der Corona-Krise die Bundesländer aufgefordert, eine einheitliche Linie zu finden. "Wir brauchen auf jeden Fall einen roten Faden, der bundesweit gilt", sagte der Vorsitzende des Bundeselternrats, Stephan Wassmuth, am Mittwoch dem SWR mit Blick auf Regelungen in den Schulen. "Weil alles andere bringt nur Unruhe." Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht am Nachmittag in einer Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer.

Die Schulen in den Ländern seien sehr unterschiedlich auf die Krise vorbereitet. "Aktuell ist es ein großes Wirrwarr", sagte Wassmuth. Bislang habe es in den Ländern von Seiten der Kultusminister auch keine gemeinsamen Gespräche mit Eltern, Schülern oder Lehrern zur Problemlösung gegeben.

Kritik übte der Bundeselternrats-Vorsitzende zudem an schulpolitischen Vorschlägen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Grundschulkinder könnten wohl nur schwer Abstands- und Hygienevorgaben einhalten, erklärte Wassmuth. Zudem fehle ausreichend Personal für Aufsicht in den Pausen oder beim Schultransport. "Wir sind der Meinung, dass diese Vorschläge der Leopoldina-Kommission letztendlich völlig praxisfremd sind und nichts mit der Realität zu tun haben", sagte Wassmuth./len/DP/mis