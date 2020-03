VIRUS: Bundespolizei bildet trotz Krise weiter aus

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundespolizei wird trotz der Coronavirus-Krise ihre Ausbildung vorerst fortsetzen. Fortbildungsmaßnahmen für die Beamten der Bundespolizei seien jedoch vorübergehend ausgesetzt worden, sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter, am Mittwoch in Berlin. Man habe sich entschieden, die Ausbildung erst einmal nicht zu stoppen, "weil wir die Polizisten brauchen", fügte er hinzu. Aktuell seien die Rahmenbedingungen in den Ausbildungszentren der Bundespolizei so, "dass wir das im Moment für machbar halten"./abc/DP/fba