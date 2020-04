VIRUS: Bundespolizei informiert Reisende an Flughafen über Quarantäne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen ist weiter im Einsatz, um Rückreisende an Deutschlands größtem Airport über die neue Quarantänepflicht zu informieren. Im Verlauf des Samstags sollen laut Plan 4400 Passagiere ankommen, wie der Sprecher der Flughafen-Bundespolizei, Reza Ahmari, sagte. Am Samstag landeten auch drei Maschinen aus Thailand und eine aus Neuseeland mit insgesamt 1200 Passagieren, die zur Rückholaktion des Auswärtigen Amtes zählen.

Bundespolizisten verteilen als Amtshilfe für das Gesundheitsamt Infoblätter an alle Einreisenden. Darin wird ihnen mitgeteilt, dass sie sich direkt in häusliche Quarantäne begeben und bei ihrem örtlichen Gesundheitsamt melden müssen.

Die neuen Regelungen besagen: Wer aus dem Ausland nach Deutschland einreist, muss als Schutz vor dem Coronavirus künftig zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Die Vereinbarung von Bund und Ländern ist seit Freitag in Kraft und gilt vorerst bis zum 19. April. Ausnahmen gibt es beispielsweise für Personen, die weniger als 24 Stunden im Ausland waren oder für bestimmte Saisonarbeiter./jpe/DP/nas