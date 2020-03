VIRUS: Bundesverfassungsgericht sieht sich trotz Corona voll arbeitsfähig

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Das Bundesverfassungsgericht will wegen der Ausbreitung des Coronavirus bis Ende April keine großen Verhandlungen und Urteilsverkündungen mehr ansetzen. Ausgenommen seien unaufschiebbare Angelegenheiten, teilte das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe am Mittwoch mit. Die Arbeit in den Kammern sei sichergestellt, weil die Richterinnen und Richter auch von zu Hause aus arbeiten könnten. Das gelte insbesondere für Eilverfahren.

Die Kammern bestehen aus je drei Richtern eines Senats. Hier fallen im Gerichtsalltag die meisten Entscheidungen, und zwar schriftlich. Nur kontroverse Fragen oder neue Rechtsprobleme erreichen den ganzen Senat mit acht Richtern. Auch hier wird oft per Beschluss entschieden, nachdem externe Stellungnahmen schriftlich eingeholt wurden. Nur sehr wenige bedeutende Verfahren werden verhandelt.

Das für kommende Woche angesetzte Urteil zu den Anleihenkäufen der Europäischen Zentralbank (EZB) war bereits am Montag auf den 5. Mai verschoben worden. Das Gericht sei "ungeachtet vielfältiger Einschränkungen durch die Verbreitung des Coronavirus weiterhin vollständig arbeitsfähig", hieß es nun. Von Donnerstag an sollten sämtliche Mitarbeiter in zwei Schichten arbeiten - damit notfalls die andere Schicht den Betrieb aufrechterhalten kann, wenn jemand erkrankt und Quarantänemaßnahmen ergriffen werden müssen.

Außenkontakte und die Präsenz von Mitarbeitern bleiben laut Gericht "auf das Notwendigste beschränkt". Schon zuvor waren Auslandsreisen und Besuche ausländischer Delegationen bis vorerst Ende April ausgesetzt worden. Auch Besuchergruppen dürfen nicht mehr ins Haus./sem/DP/nas