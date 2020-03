VIRUS: CDU-Chefin 'froh' über Hilfen für Unternehmen

BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat die beschlossenen Wirtschaftsmaßnahmen gegen die Corona-Krise gelobt. "Ich bin froh, dass wir gestern die Beschlüsse so gefasst haben", sagte sie am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". "Das ist etwas, was die Arbeitgeber aber auch die Gewerkschaften so von uns erbeten haben." Den ihrer Meinung nach besonders betroffenen Branchen Kongress und Tourismus werde damit besonders geholfen.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sprach bei "Welt TV" mit Blick auf den Beschluss zum Kurzarbeitergeld von einer "ganz wichtigen Maßnahme". "Wir haben gezeigt, dass wir schnelle Entscheidungen treffen können."

Der Koalition fielen die Beschlüsse zu den wirtschaftlichen Maßnahmen der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken zufolge leicht. Man habe sehr schnell vereinbaren können, in der brenzligen Situation mit dem neuartigen Corona-Virus Liquiditätshilfen bereitstellen zu wollen, sagte sie im ZDF-"Morgenmagazin".

Union und SPD hatten sich in der Nacht zu Montag auf ein umfangreiches Paket zur Abfederung von wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise geeinigt. Dazu sollen unter anderem die Hürden für den Bezug von Kurzarbeitergeld deutlich gesenkt werden. Arbeitgeber sollen anders als bisher die Sozialbeiträge für die ausgefallenen Arbeitsstunden voll erstattet bekommen. Die große Koalition will zudem ein milliardenschweres zusätzliches Investitionspaket schnüren./sb/DP/jha