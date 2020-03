VIRUS: CDU-Gesundheitsexperte Liese hält Schulschließung für nötig

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Eine weitreichende Schließung der Schulen in Deutschland hält der CDU-Europaabgeordnete und Gesundheitsexperte Peter Liese für notwendig. Liese verwies am Donnerstag in Brüssel auf das Beispiel der deutschen Nachbarländer Dänemark und Polen sowie anderer EU-Staaten. Dort seien alle Schulen wegen der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen worden.

"Ich glaube, das wird kurzfristig auch in Deutschland notwendig sein", sagte Liese in einer Telefonkonferenz. "Mindestens in den am meisten betroffenen Gebieten, oder auch flächendeckend - wenn möglich schon ab Montag." Dafür müssten aber Kinderbetreuungen angeboten werden - für alle jene Eltern, die keine andere Möglichkeit haben, als ihre Kinder zur Schule zu schicken. Diese Maßnahme würde das Risiko einer Ansteckung deutlich reduzieren, so Liese./ff/DP/nas