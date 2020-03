VIRUS: Chile erklärt Ausnahmezustand wegen Coronavirus

SANTIAGO DE CHILE (dpa-AFX) - Angesichts des sich immer weiter ausbreitenden neuartigen Coronavirus hat die chilenische Regierung den Ausnahmezustand erklärt. Damit können die Behörden unter anderem Versammlungen verbieten, Lebensmittelreserven anlegen, die Bewegungsfreiheit der Bürger einschränken und Ausgangssperren verhängen, wie Präsident Sebastian Piñera am Mittwoch sagte. Die Streitkräfte sollen in bestimmten Gegenden die Polizei unterstützen und auch im Gesundheitsbereich helfen. Militärs übernehmen die Kontrolle der öffentlichen Sicherheit in den verschiedenen Regionen des südamerikanischen Landes. Der Ausnahmezustand soll zunächst für 90 Tage gelten. In Chile gibt es bislang 238 Infizierte, acht Patienten befinden sich in einem kritischen Zustand./dde/DP/fba