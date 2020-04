VIRUS/Corona-Krise: Altmaier spricht mit Spitzenverbänden der Wirtschaft

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) spricht am Freitag mit Spitzenverbänden der Wirtschaft über die angespannte Lage von Unternehmen in der Corona-Krise. Thema sind auch die von Bund und Ländern angekündigten schrittweisen Lockerungen von Einschränkungen. Am Mittag (14.30 Uhr) wollen sich Altmaier und Verbandsvertreter in Berlin zu den Beratungen öffentlich äußern.

Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, dass kleinere Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmetern sowie Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen wieder öffnen dürfen.

Der Beschluss war in der Wirtschaft auf Kritik gestoßen. So hatte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag moniert, für viele Betriebe fehle weiter eine klare Perspektive. Der Handelsverband Deutschland hatte kritisiert, Lockerungen der Ladenschließung dürften sich nicht an Betriebsgrößen oder Verkaufsflächen festmachen, dies führe zu Wettbewerbsverzerrungen./hoe/DP/zb