VIRUS: Corona-Krisenkabinett tagt - Themen wohl Beschaffung und Kredithilfen

BERLIN (dpa-AFX) - Das Corona-Krisenkabinett will am Montagvormittag voraussichtlich über die Probleme bei der Beschaffung von Schutzmaterial gegen das Coronavirus beraten. Zudem könnten weitere Kredithilfen für mittelständische Firmen aufgerufen werden. Im Gespräch ist, Kredite für Mittelständler für eine begrenzte Zeit mit einer 100-prozentigen Staatshaftung abzusichern. Die Höchstgrenze könnte bei 500 000 Euro pro Firma liegen. Der Staat könnte dafür Garantien in einem Volumen von bis zu 300 Milliarden Euro übernehmen.

Sicherlich dürfte das Gremium mit Blick auf die bevorstehende Karwoche auch eine Bilanz ziehen, wie die Bundesbürger am frühlingshaften Wochenende die strengen Kontaktverbote eingehalten haben. Kanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas hatten die Bürger aufgerufen, sich an die Leitlinien für das reduzierte öffentliche Leben und die Einschränkung der Kontakte zu halten.

In Deutschland gelten zurzeit umfassende Kontaktsperren für die Bürger, außerdem sind unter anderem Restaurants, Theater, Kinos sowie Spielplätze und viele Geschäfte geschlossen. Auch auf "überregionale tagestouristische Ausflüge" sollte verzichtet werden.

Möglicherweise befasst sich die Runde auch mit einer Ausweitung der Kontrollen an den Grenzen und eine mögliche Quarantänepflicht für alle ankommenden Flugreisenden./rm/DP/zb