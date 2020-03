VIRUS: Corona-Test von isländischer Regierungschefin negativ

REYKJAVIK (dpa-AFX) - Entwarnung im hohen Norden: Die isländische Ministerpräsidentin Katrín Jakobsdóttir ist nicht mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Ein Test sei negativ ausgefallen, teilte die Regierungschefin der Nordatlantik-Insel am Dienstag auf Facebook mit. Es gebe keine Anzeichen, dass sie den Erreger Sars-CoV-2 in sich trage.

Jakobsdóttir hatte sich nach einem positiven Coronavirus-Befund in der Schule ihres jüngsten Sohnes auf das Virus testen lassen und war deshalb vorerst zu Hause geblieben. Ihr Ehemann und der Sohn befinden sich in Quarantäne.

In Island gibt es bislang knapp 600 bestätigte Infektionsfälle. Am Dienstag wurde der erste Covid-19-Todesfall einer Isländerin bekannt. Es handelte sich um eine Frau mit Vorerkrankungen im Alter von etwa 70 Jahren, die im Universitätsklinikum in Reykjavik verstarb.

Bereits vergangene Woche war ein Australier um die 40 in Husavik im Norden Islands gestorben. Nach Angaben des isländischen Rundfunksenders RÚV wurde das Virus nach seinem Tod bei ihm festgestellt. Es wird demnach davon ausgegangen, dass er an einer vom Virus ausgelösten Lungenentzündung starb.