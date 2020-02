VIRUS/Covid-19: Menschen auf Kreuzfahrtschiff in Japan vor der Ausschiffung

YOKOHAMA (dpa-AFX) - Nach zweiwöchiger Quarantäne wegen des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 sollen an diesem Mittwoch die ersten Menschen von Bord des Kreuzfahrtschiffes in Japan gehen dürfen. Die Ausschiffung werde voraussichtlich bis Freitag dauern, teilte der japanische Gesundheitsminister Katsunobu Kato am Dienstag mit. Die Zahl der mit Sars-CoV-2 infizierten Passagiere und Crewmitglieder war am Vortag um weitere 99 auf 454 gestiegen. Alle Infizierten wurden in Kliniken gebracht. Inzwischen sollen auch von allen noch an Bord verbliebenen Passagieren der "Diamond Princess" Proben genommen worden sein, berichteten japanische Medien unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Die Ergebnisse waren zunächst nicht bekannt.

Zu den nachweislich Infizierten gehört auch ein deutsches Ehepaar. Insgesamt waren anfangs zehn deutsche Staatsangehörige an Bord. Die Bundesregierung prüft nach Angaben vom Montag, ob für eine Rückkehr dieser Passagiere Unterstützung der Bundesregierung nötig ist. Für mögliche Rückkehrer gibt es laut Bundesgesundheitsministerium Überlegungen für eine Quarantäne im häuslichen Umfeld.

Wer negativ getestet wurde, dürfe sich nun frei von Bord begeben, hieß es von Kato weiter. Jeder Gast müsse allerdings vorher noch einen Gesundheitscheck durchlaufen, hatte die Deutsche Botschaft zuvor mitgeteilt. Für jene Fahrgäste, die engen Kontakt mit infizierten Personen hatten, solle die Quarantänezeit verlängert werden. Die USA hatten bereits am Montag Hunderte Landsleute heimgeholt, darunter auch Infizierte. Diese werden in Kliniken behandelt, alle übrigen Rückkehrer sollten für 14 Tage in Quarantäne kommen.

Außer den Infizierten von Bord des Schiffes waren in Japan bis zum Dienstag 53 Fälle mit dem neuen Erreger bestätigt./ln/DP/stw