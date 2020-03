VIRUS/Covid-19: Paris verbietet Veranstaltungen mit über 1000 Menschen

PARIS (dpa-AFX) - Im Kampf gegen die Covid-19-Epidemie verbietet Frankreich grundsätzlich Veranstaltungen mit über 1 000 Menschen. Das kündigte Gesundheitsminister Olivier Véran am Sonntag in Paris nach einer Sitzung des Sicherheitsrats an, der von Staatschef Emmanuel Macron geleitet wurde.

Véran ließ erkennen, dass es Ausnahmen geben werde. Er sagte, dass die Behörden nun eine Liste mit Veranstaltungen zusammenstellen, die "nützlich für das Leben der Nation" seien, dazu gehörten beispielsweise Demonstrationen. Bisher hatte Frankreich Veranstaltungen mit mehr als 5 000 Menschen verboten, insbesondere in geschlossenen Räumen. Bisher steckten sich in Frankreich über 1100 Menschen mit dem neuen Coronavirus an, wie Medien berichteten. 19 Menschen starben./cb/DP/zb