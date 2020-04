VIRUS: CSU strikt gegen aktuelle Lockerungen der Corona-Beschränkungen

BERLIN (dpa-AFX) - Die CSU hat sich vor einer Bund-Länder-Schalte zur Bekämpfung des Coronavirus strikt gegen ein Aufweichen der strengen Kontaktbeschränkungen ausgesprochen. In der aktuellen Lage könne keine Entwarnung gegeben werden, "die Situation bleibt ernst", sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume am Mittwoch in einer Telefonschalte mit Journalisten. "Es ist nicht die Zeit jetzt, um über Lockerungen zu reden." Zunächst müssten die vereinbarten Maßnahmen wirken können.

Das Infektionsgeschehen sei etwas gebremst, man bewege sich aber immer noch im Bereich exponentieller Steigerungen, auch wenn sich die Zeit bis zur Verdoppelung der Zahl der Infizierten in Deutschland verlangsamt habe, sagte Blume. Derzeit erlebe man einen Nachlauf von Ansteckungen, die es vor zwei oder zweieinhalb Wochen gegeben habe und sich nun erst in Tests zeigten.

Es sei gut und wichtig, dass Bund und Länder in einem nationalen Kraftakt bisher einmalige Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft beschlossen hätten, sagte Blume. Dies sei "notwendig, damit es nicht zu einer wirtschaftlichen Kernschmelze in Deutschland kommt, die drohen würde, wenn hier nicht so entschlossen gehandelt werden würde". Den Ruf nach einer europäischen Schuldenunion über die Einführung von Corona-Bonds wies er erneut zurück. "Schlechte politische Ideen wie Eurobonds, die werden auch in der Krise nicht zu guten Ideen", sagte Blume.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wollte am Nachmittag (14.00 Uhr) mit den Ministerpräsidenten der Länder über den Stand des Kampfs gegen die Coronavirus-Krise beraten. Bund und Länder hatten am 22. März strenge Kontaktbeschränkungen für die Menschen beschlossen, die mindestens bis zum 5. April gelten sollten. Diese Maßnahmen dürften nun verlängert werden./bk/DP/jha