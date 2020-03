VIRUS/Deutsche aus dem Baltikum per Schiff auf dem Weg nach Hause

RIGA (dpa-AFX) - Aus dem Baltikum haben sich mehrere Dutzend Deutsche wegen der Coronakrise mit einer Sonderfähre auf dem Weg zurück in die Heimat gemacht. In Lettlands Hauptstadt Riga legte am Dienstagabend ein Schiff zum Hafen Sassnitz auf der Ostseeinsel Rügen ab. An Bord waren 68 deutsche Passagiere und 20 Autos, teilte die Reederei Tallink der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mit.

Organisiert wurde die Fähre von Estlands Außenministerium. Damit sollen Esten und Letten nach Hause gebracht werden, die wegen der Krise in Deutschland gestrandet sind. Das Schiff kann aber auch von Deutschen genutzt werden, um in die Bundesrepublik zurückzukehren. Die Fähre braucht für den einfachen Weg etwa 24 Stunden.

Wegen Reisebeschränkungen sitzen derzeit zahlreiche Esten und Letten an der deutsch-polnischen Grenze fest. Auch viele Litauer sind betroffen. Die Menschen aus dem Baltikum müssen auf dem Weg in ihre Heimat eigentlich durch Polen.

Warschau hatte am Wochenende die Grenze zu Deutschland für Ausländer geschlossen. Nur Bussen und Kleinbussen ist erlaubt, in einem organisierten Konvoi durch Polen zu fahren. Autofahrer müssen mit Sonderzügen oder der Fähre nach Hause. Die drei Baltenstaaten verhandeln bislang erfolglos mit Polen über eine Transitregelung./awe/DP/mis