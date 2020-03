VIRUS: Deutsche Euroshop will Dividende für 2019 aussetzen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilieninvestor Deutsche Euroshop will wegen der Corona-Pandemie für 2019 keine Dividende zahlen. Dem Unternehmen stehe zwar ausreichend Liquidität zur Zahlung der bisher geplanten Dividende in Höhe von 1,55 Euro je Aktie zur Verfügung, teilte Deutsche Euroshop am Donnerstag bei Vorlage von vorläufigen Jahreszahlen in Hamburg mit. Da aber die Auswirkungen der fortschreitenden Ausbreitung und der nicht absehbaren Dauer der Pandemie derzeit nicht quantifizierbar seien, werde der Vorstand der Hauptversammlung die Aussetzung der Dividende vorschlagen.

Im vergangenen Jahr machte der SDax-Konzern nach ersten Berechnungen einen Umsatz von 225,9 Millionen Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) betrug 197,5 Millionen Euro und der operative Gewinn (FFO) je Aktie 2,42 Euro. Damit hätten alle Werte innerhalb oder oberhalb der prognostizierten Korridore gelegen, hieß es weiter./mne/jha/