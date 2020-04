VIRUS/Deutsche Post: Kein Grund für Staatshilfe - Paketflut wie vor Weihnachten

BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Post sieht trotz der Corona-Krise keinen Bedarf für staatliche Finanzhilfen. "Wir sind in einer sehr stabilen Situation", sagte Post-Chef Frank Appel am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Der Konzern sei sehr widerstandsfähig und "insbesondere bei der Bilanz sehr gut aufgestellt". Daher gebe es im Unternehmen keinerlei Diskussionen über mögliche staatliche Unterstützung. Während die Post im Express- und Frachtgeschäft, in der Lieferkettenlogistik und bei Werbepost zuletzt spürbare Rückgänge verbuchte, sei das Paketgeschäft auf ein Niveau gewachsen, wie man es normalerweise nur in der Vorweihnachtszeit sehe, sagte Appel.

Daher will die Post jetzt Mitarbeiter aus anderen Bereichen verstärkt im Paketgeschäft einsetzen. Auch Neueinstellungen seien geplant, sagte Appel.

Von ihrem Gewinnziel für das laufende Jahr hatte sich die Post am Vorabend verabschiedet. Der über Jahre hinweg angepeilte operative Gewinn von mehr als 5,0 Milliarden Euro für 2020 ist damit aus Sicht des Vorstands nicht mehr erreichbar - selbst wenn man Sondereffekte wie die teure Einstellung des Streetscooter-Geschäfts herausrechnet. Eine neue Prognose will das Management erst abgeben, wenn es die Entwicklung in den großen Regionen der Welt einschätzen kann. Appel hofft, dass das Geschäft in Europa und Amerika nach einer Stabilisierung der Infektionszahlen ähnlich wie in China wieder anzieht./stw/fba