VIRUS/DGB: Banken haben in Corona-Krise moralische Verantwortung

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat die Banken aufgefordert, in der Corona-Krise angeschlagenen Firmen möglichst schnell und unbürokratisch zu helfen. "Die Banken müssen sich in der aktuellen Lage ihrer gesellschaftlichen und moralischen Verantwortung bewusst werden", sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell der Deutschen Presse-Agentur. "Sie waren es immerhin, die vor mehr als zehn Jahren eine von ihnen selbst verursachte Wirtschaftskrise auslösten und von der Allgemeinheit - und somit auch aus Steuermitteln der nun in Not geratenen Unternehmen - gerettet wurden."

Für die Banken sei die Weitergabe der staatlichen Förderkredite ein lohnendes Geschäft - das gelte durch die für sie günstigeren Regelungen zur Haftung wegen der Corona-Krise erst recht. "Wer an diesen Geschäften, wie in diesem Fall die Hausbanken, verdient, muss auch einen Teil des Risikos übernehmen", sagte Körzell. Er hält deswegen eine 100-prozentige Haftung des Kreditausfallrisikos durch die staatliche Förderbank KfW für aktuell nicht angezeigt - dies sei außerdem EU-beihilferechtlich problematisch. Die KfW - und damit die öffentliche Hand - übernimmt bisher 80 bis 90 Prozent des Risikos für den Fall, dass Unternehmer das Geld nicht zurückzahlen können.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte die Hausbanken aufgefordert, in der Corona-Krise keine zu hohen Anforderungen an Kredite für kleine Unternehmen zu stellen./hoe/DP/zb