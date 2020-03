VIRUS: Drägerwerk bekommt Großauftrag für Schutzmasken von US-Regierung

LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnik-Konzern Drägerwerk hat einen Großauftrag für die Lieferung von Atemschutzmasken aus Washington bekommen. Drägerwerk solle so genannte FFP2-Masken im höheren zweistelligen Millionenbereich an das US-Gesundheitsministerium liefern, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Schutzmasken werden innerhalb der nächsten 18 Monate ausgeliefert. Die Produktion erfolgt ab September in einer eigens errichteten Fabrik an der US-Ostküste.

Der Aktienkurs von Drägerwerk reagierte zunächst nicht auf die Neuigkeiten. Das SDax -Papier hatte allerdings seit Anfang März schon kräftig zugelegt, da das Unternehmen als Profiteur der Krise gilt./fba/he