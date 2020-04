VIRUS: DRK prangert Versorgung von Pflegeheimen mit Schutzmaterialien an

BERLIN (dpa-AFX) - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat eine ungenügende Versorgung mit Schutzmaterialien in Pflegeheimen und bei ambulanten Pflegediensten angeprangert. "Die Situation ist sehr, sehr angespannt. Wenn wir nicht aufpassen, werden die Krankenhäuser in den nächsten Wochen viele Patienten aus Pflegeheimen zur Behandlung gegen das Coronavirus aufnehmen müssen", sagte DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag). Die Versorgung mit Schutzmaterial bis hin zu Desinfektionsmitteln in den Pflegeheimen und bei den ambulanten Pflegediensten sei "völlig unzureichend". Es müsse schnellstmöglich Abhilfe geschaffen werden. Die Beschaffung von Schutzmaterialien ist voraussichtlich auch Thema der Sitzung des Corona-Krisenkabinetts am Montag./seb/DP/zb