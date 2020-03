VIRUS: Einreiseverbote für Europäer auch in Südostasien

BANGKOK (dpa-AFX) - Gegen eine Ausbreitung des Coronavirus setzen auch Regierungen in Südostasien auf Einreiseverbote für europäische Bürger und Schulschließungen. Vietnam und Kambodscha schlossen von Samstag an für einen Monat ihre Grenzen für Reisende aus mehreren europäischen Ländern, darunter auch aus Deutschland.

In Indonesiens Hauptstadt Jakarta und in Kambodschas Hauptstadt Phom Penh sowie in der Touristenmetropole Siem Reap sollen die Schulen zwei Wochen lang geschlossen bleiben. Auch in der thailändischen Hauptstadt Bangkok soll in einigen Schulen in den kommenden 14 Tagen kein Unterricht stattfinden.

Die Zahl der Infektionen in den südostasiatischen Ländern steigt: In Malaysia gab es am Samstag 238 Fälle, auf den Philippinen 98, in Indonesien 96, Thailand 82, Vietnam 47 und in Kambodscha 7./ddo/DP/mis