VIRUS: Elmos Semiconductor plant Kurzarbeit für die Hälfte der Belegschaft

DORTMUND (dpa-AFX) - Der Halbleiter- und Sensorhersteller Elmos Semiconductor schickt wegen der Coronavirus-Pandemie möglicherweise jeden zweiten Mitarbeiter in Kurzarbeit. Zunächst gehe es nur um einige Produktionsbereiche, teilte das jüngst in den SDax aufgestiegene Unternehmen am Montag in Dortmund mit. Allerdings könne der Anteil auf bis zu 50 Prozent steigen. Da zahlreiche Autohersteller ihre Werke vorläufig schließen, werde auch die Nachfrage bei Elmos unsicherer und gehe teilweise zurück.

Oberstes Ziel sei der Schutz der Gesundheit der Beschäftigten und aller weiteren Betroffenen, heißt es in der Mitteilung. Zudem gehe es darum, den laufenden Betrieb so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. Mehrere hundert Mitarbeiter arbeiteten bereits im Home Office, und im Betrieb gebe es Maßnahmen, um Kontakte zwischen den Beschäftigten zu minimieren.

Die finanziellen Folgen der Pandemie wagt das Management weiterhin nicht zu beziffern. Die Unternehmensführung will ihre Finanzprognose zu gegebener Zeit aktualisieren./stw/mis