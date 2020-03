VIRUS/Entwicklungsminister: Programm für Corona-Bekämpfung in Krisenregionen

BERLIN (dpa-AFX) - Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat in der Corona-Krise Sofortmaßnahmen für Kriegsregionen und Entwicklungsländer angekündigt. "Die Corona-Krise trifft jetzt mit aller Härte die ärmsten Menschen in den Flüchtlings- und Krisenregionen", sagte Müller den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntag). Man erarbeite ein "umfassendes Programm für die notwendigen Sofortmaßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie und der wirtschaftlichen Folgen in Entwicklungsländern, insbesondere in Flüchtlingsregionen wie dem Krisenbogen um Syrien".

Dazu werde der Etat seines Ministeriums deutlich umgeschichtet, kündigte er an, ohne Details zu nennen. "Es darf in der Corona-Krise nicht zu einer Benachteiligung der Armen gegenüber den Reichen kommen", betonte der CSU-Politiker.

Rund um Syrien seien sieben Millionen Flüchtlinge ohne Schutz, sagte Müller. "Durch die gezielte Bombardierung der Krankenhäuser ist das syrische Gesundheitssystem kaum handlungsfähig. Aus dem umkämpften Idlib strömen Hunderttausende in Richtung Türkei." Zudem drohe im Libanon, wo etwa jeder fünfte Einwohner ein syrischer Flüchtling sei, ohnehin schon der Staatsbankrott. "Ohne Zugang zu Wasser und medizinischer Versorgung wird der Coronavirus dort katastrophale Konsequenzen haben." Die Unterstützung der Flüchtlinge und Aufnahmestaaten in der Region müsse gerade jetzt fortgesetzt und ausgebaut werden.

Müller appellierte an die Deutschen, auch in der Krise Solidarität mit den Ärmsten zu zeigen. Unterstützung und Spenden seien jetzt enorm wichtig, so Müller./thn/DP/zb