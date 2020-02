VIRUS: Erneut nicht bei China-Rückkehrern nachgewiesen

GERMERSHEIM/MAINZ (dpa-AFX) - Auch bei der dritten Untersuchung der in Germersheim untergebrachten China-Rückkehrer ist kein neuartiges Coronavirus nachgewiesen worden. Die Untersuchten - neben 122 Rückkehrern auch 22 Helfer des Deutschen Roten-Kreuzes - seien noch am Dienstagabend informiert worden, teilte das Gesundheitsministerium in Mainz am Mittwochmorgen mit.

Das Ministerium verwies auf das Landesuntersuchungsamt, wonach ein Nachweis des Virus Sars-CoV-2 mit zunehmender Dauer der Quarantäne immer unwahrscheinlicher werde. Dennoch sei nicht auszuschließen, dass es nicht später doch noch einen Nachweis geben könne. Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) sagte: "Das Ergebnis stimmt mich zuversichtlich, dass das Ende der Quarantänezeit wie vorgesehen am Sonntag beendet werden kann und alle Rückkehrerinnen und Rückkehrer sowie die großartigen Helferinnen und Helfer zu ihren Familien zurückkehren können."/chs/DP/fba