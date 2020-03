VIRUS: Erster Coronavirus-Todesfall in Montenegro

PODGORICA (dpa-AFX) - Der Kleinstaat Montenegro beklagt sein erstes Todesopfer durch das Coronavirus. Ein 65-jähriger Montenegriner sei am Sonntag kurz nach seiner Ankunft zur Behandlung im Krankenhaus gestorben, berichtete das Staatsfernsehen RTCG in der Nacht zum Montag. Aktuell seien in dem kleinen Staat an der Adria 22 Personen an dem Virus erkrankt, weitere knapp 5500 Menschen stünden unter Beobachtung, berichteten die Gesundheitsbehörden in der Hauptstadt Podgorica./cha/DP/zb