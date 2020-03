VIRUS/Eurogruppe: Am 7. April Vorschläge gegen Corona-Wirtschaftskrise

BRÜSSEL (dpa-AFX) -Die Eurogruppe will am 7. April ihre Vorschläge für eine gemeinsame europäische Antwort auf die Corona-Wirtschaftskrise vorlegen. Dies kündigte der Vorsitzende Mario Centeno am Montag auf Twitter an.

Hintergrund ist der Streit über die gemeinsame Schuldenaufnahme in der EU über sogenannte Corona-Bonds. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich am Donnerstag nicht einigen können und der Eurogruppe den Auftrag erteilt, neue Vorschläge auszuarbeiten. Italien, Spanien, Frankreich und andere Länder fordern die gemeinsame Schuldenaufnahme, Deutschland und einige andere EU-Staaten lehnen sie ab. Bundeskanzlerin Angela Merkel plädiert dafür, den Eurorettungsschirm ESM zu nutzen./vsr/DP/nas