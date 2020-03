VIRUS: Europapolitiker fordert Verbot von Leerverkäufen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach starken Kursschwankungen an den Börsen in der Corona-Krise hat der CSU-Europapolitiker Markus Ferber ein vorübergehendes Verbot sogenannter Leerverkäufe gefordert. "Spekulanten treiben die Kurse mit Leerverkäufen immer weiter nach unten", kritisierte der Finanzexperte am Mittwoch. "Die Europäische Wertpapieraufsicht muss hier eingreifen."

Gemeint sind Wetten auf fallende Kurse, bei denen ein Händler geliehene Wertpapiere verkauft in der Absicht, sie später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen. "Leerverkäufer machen sich die große wirtschaftliche Unsicherheit zunutze und gießen in einer ohnehin schwierigen Situation Feuer ins Öl", warnte Ferber. Das schüre Panik. Nötig und möglich sei ein befristetes Verbot durch die

Europäische Wertpapieraufsicht ESMA./vsr/DP/jha