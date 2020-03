VIRUS: FDP-Chef Lindner hält Fördergrenze von Soforthilfen für zu niedrig

BERLIN (dpa-AFX) - Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat die Fördergrenze für kleine Unternehmen in der Coronavirus-Krise als zu niedrig kritisiert. "Ich halte die Grenze von zehn Beschäftigten, wo jetzt eine Bar-Soforthilfe ausgezahlt wird, für zu niedrig", sagte er am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Der Bund solle sich stattdessen ein Beispiel an Nordrhein-Westfalen nehmen. Dort liege die Grenze bei den Corona-Soforthilfen bei 50 Mitarbeitern. "Ich glaube, dass wir jetzt in der Fläche Arbeitsplätze und wirtschaftliche Aktivität erhalten müssen." Lindner appellierte zudem an große Unternehmen, die angesichts der Ausbreitung des Erregers Sars-CoV-2 angekündigt hatten, ihre Mietzahlungen einzustellen, dies im Einzelfall gut zu bedenken. "Wer Hilfe nicht braucht, soll sie auch nicht in Anspruch nehmen", sagte Lindner. Alles andere werde zu Kettenreaktionen führen./sb/DP/mis