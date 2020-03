VIRUS/FDP: Regierung muss Firmen in Corona-Krise zügig helfen

BERLIN (dpa-AFX) - Der FDP-Haushaltspolitiker Otto Fricke hat die Bundesregierung aufgefordert, in der Corona-Krise Unternehmen mit akuten Zahlungsengpässen schnell zu helfen. "In einer so außerordentlichen Krisensituation wie der jetzigen wird uns falsche Sparsamkeit schnell teuer zu stehen kommen - und das sage ich bewusst als Haushälter", sagte Fricke der Deutschen Presse-Agentur. "Die Bundesregierung muss sich deshalb gerade gegenüber krisenbetroffenen Unternehmen von ihrer verantwortungsvollen Seite zeigen."

Nötig seien nun großzügige und zinslose Stundungen von Steuervorauszahlungen, Sozialabgaben und Voranmeldungen. Spielraum sei vorhanden, sagte Fricke mit Blick auf Milliardenüberschüsse im Bundeshaushalt.

Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine FDP-Anfrage hervorgeht, würde es Bund, Länder und Kommunen pro Jahr insgesamt 2,15 Milliarden Euro kosten, wenn sich die Zahl der Arbeitslosen um 100 000 erhöhen würde. "Die Zahlen der Bundesregierung zeigen, dass es ein Gebot der Vernunft ist, alles daran setzen, unnötige Firmeninsolvenzen und zusätzliche Arbeitslose zu verhindern", sagte Fricke.

Die schwarz-rote Koalition will mit einem Notfallpaket gegensteuern - so sollen mit Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld Entlassungen verhindert werden. Auch eine milliardenschwere Aufstockung von Kreditprogrammen ist im Gespräch./hoe/DP/zb