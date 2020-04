VIRUS/FDP-Verkehrspolitiker: In Bussen und Bahnen Mundschutz tragen

BERLIN (dpa-AFX) - Der FDP-Verkehrspolitiker Oliver Luksic hat sich dafür ausgesprochen, dass Fahrgäste in Bussen und Bahnen einen Mundschutz tragen. Der Bundestagsabgeordnete sagte der Deutschen Presse-Agentur: "In Deutschland sind Schulen, Spielplätze und die meisten Geschäfte geschlossen. Im öffentlichen Nahverkehr fahren gleichzeitig Fahrgäste in wenigen, oft vollen Fahrzeugen." Gerade hier biete in der jetzigen Lage aber das Tragen eines Mundschutzes eine gewisse Sicherheit für alle Fahrgäste und sei sinnvoll, damit die Bürger sicher den öffentlichen Personennahverkehr nutzen könnten.

"Das Beispiel von Singapur zeigt, dass die umfassende Nutzung von Mundschutzmasken im öffentlichen Raum einen Anteil an der Eindämmung des Coronavirus hat", so Luksic. "Daher sollte die Politik das Thema Mundschutz in Bus und Bahn auf die Tagesordnung setzen, sobald die Bundesregierung die Versorgung der Bevölkerung mit Schutzmasken gewährleistet sieht."

Die Großstadt Jena und der Landkreis Nordhausen in Thüringen setzen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie auf eine Maskenpflicht - bundesweit ist eine solche Maßnahme derzeit aber nicht geplant. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Dienstag, er sehe in der jetzigen Lage keine Notwendigkeit dafür. Spahn und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) kündigten am Dienstag unterdessen Schritte an, um Deutschland unabhängiger vom Import von Schutzausrüstung zu machen und die Produktion im Inland zu stärken. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte eine "nationale Notfallproduktion" von Schutzmasken./hoe/DP/zb