VIRUS: Feldlazarette in New York sollen doch Coronavirus-Patienten behandeln

WASHINGTON (dpa-AFX) - Vom US-Militär errichtete Feldlazarette in der Ostküstenmetropole New York sollen entgegen der ursprünglichen Planung nun doch Patienten behandeln, die an der Lungenkrankheit Covid-19 leiden. Die Regierung entspreche damit einer Bitte des betroffenen Bundesstaats, erklärte US-Präsident Donald Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus. "Ganz Amerika steht den Menschen in New York in ihrer Stunde der Not bei", sagte Trump.

Die Feldlazarette in einem Messezentrum in New York sollen mindestens 2500 Patienten aufnehmen können und komplett von medizinischem Personal der Streitkräfte betrieben werden, wie Trump erklärte. Das gelte auch für Feldlazarette in den Bundesstaaten Louisiana und Texas, wo es solche Einrichtungen in den Städten New Orleans und Dallas geben werde, erklärte Trump.

Die Metropole New York und der gleichnamige Bundesstaat sind in den USA bislang am Schlimmsten von der Coronavirus-Epidemie betroffen. Das US-Militär hat bereits das Lazarettschiff "Comfort" nach New York belebt. Das Schiff bietet rund 1000 Krankenhausbetten für Patienten, die nicht an Covid-19 leiden. Die Lungenkrankheit wird von dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 verursacht./jbz/DP/zb