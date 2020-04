VIRUS: Finanzministerium verschiebt wegen Pandemie Zeitplan für Haushalt

BERLIN (dpa-AFX) - Das Finanzministerium verschiebt wegen der Corona-Pandemie seinen Zeitplan für die Aufstellung des Bundeshaushalts 2021. "Nach derzeitigem Stand kann niemand verlässlich sagen, wie schnell die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie wirken werden", heißt es in einem Schreiben von Staatssekretär Werner Gatzer an die Staatssekretäre der Bundesministerien, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Daher werde der bisherige Zeitplan aufgegeben. Der Regierungsentwurf für den Etat solle nun erst im September dem Kabinett vorgelegt werden. Dann solle er unverzüglich an Bundesrat und Bundestag gehen.

In seinen Mitte März vorgelegten Haushalts-Eckwerten hatte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) die Pandemie noch nicht berücksichtigt und weiter ohne neue Schulden geplant. Seitdem wurden enorme Hilfspakete beschlossen, für die allein in diesem Jahr bereits 156 Milliarden Euro Schulden gemacht werden sollen.