VIRUS/Forscher: Bis zu 10 000 Infizierte in Großbritannien

LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien haben sich nach Einschätzung von Medizinern bereits bis zu 10 000 Menschen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 angesteckt. Angesichts dieser Lage gibt es starke Kritik am Krisenmanagement der Regierung. Der frühere Gesundheitsminister Jeremy Hunt zeigte sich "überrascht und besorgt", dass Großbritannien nicht schneller handele und zum Beispiel Großveranstaltungen verbiete. Dies sei ein äußerst kritischer Zeitpunkt, sagte der Vorsitzende des Gesundheitskomitees im Unterhaus am Donnerstagabend in einem Interview des Senders Channel 4.

Premierminister Boris Johnson hatte zuvor angesichts der von Regierungsberatern präsentierten Schätzungen von der "schlimmsten Gesundheitskrise in einer Generation" gesprochen. Viele Familien würden Angehörige frühzeitig verlieren. Trotzdem seien Maßnahmen wie Schulschließungen noch nicht angebracht: "Die gefährlichste Situation ist nicht jetzt, sondern in einigen Wochen." Menschen mit Husten oder Fieber sollten sich aber eine Woche lang zu Hause selbst isolieren.

In Großbritannien ist die Sorge besonders groß, weil das staatliche Gesundheitssystem NHS (National Health System) als chronisch überlastet und marode gilt. Die Parlamentarierin Rosena Allin-Khan von der oppositionellen Labour-Partei berichtete, dass es noch nicht einmal genügend Schutzkleidung für Mediziner gebe. Auch Allin-Khan arbeitet als Ärztin in der Notaufnahme. In Großbritannien sind bislang mehrere Hundert Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Mindestens zehn starben an der Lungenkrankheit Covid-19./si/DP/jha