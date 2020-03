VIRUS: Frankreich schränkt Angebot im Fernverkehr weiter ein

PARIS (dpa-AFX) - Angesichts der Coronavirus-Epidemie und einer landesweiten Ausgangssperre schränkt Frankreich den öffentlichen Fern- und Nahverkehr weiter ein. Besonders Langstrecken-Verbindungen mit TGV-Hochgeschwindigkeitszügen würden weniger bedient, um die Verbreitung des Erregers Sars-CoV-2 einzudämmen, sagte der französische Verkehrs-Staatssekretär Jean-Baptiste Djebbari am Dienstag dem Fernsehsender LCI. Zudem sollten dadurch "Exodus-Phänomene", bei welchen Menschen aus den Großstädten vermehrt in die ländlichen Gebiete fahren, vermieden werden, sagte Djebbari.

In Frankreich gilt ab Dienstagmittag eine 15-tägige Ausgangssperre. Der Verkehrs-Staatssekretär schätzte, dass das Zugangebot der französischen Staatsbahn SNCF in dieser Woche etwa halbiert werde. In der kommenden Woche wird es demnach nur zwischen 30 bis 40 Prozent des normalen Angebots geben.

Auch bei den TER-Regionalzügen gebe es Einschnitte beim Angebot. Der öffentliche Nahverkehr in den Großstädten werde ebenfalls eingeschränkt, sagte Djebbari. Dies werde von Tag zu Tag mit den Betreibern abgestimmt. Frankreichs Verkehrsministerin Elisabeth Borne hatte schon am Sonntag eine Reduzierung von Fernreisen angekündigt. Zu Beginn der Woche waren bereits weniger TGV-Züge im Einsatz./ari/DP/jha