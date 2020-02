VIRUS: Frankreich stuft Coronavirus für Firmen als 'höhere Gewalt' ein

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich stuft den neuartigen Coronavirus für Unternehmen als "höhere Gewalt" ein. Dies bedeute bei öffentlichen Aufträgen, dass keine Strafzahlungen bei verspäteter Lieferung fällig werden, kündigte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Freitag in Paris an.

Der mächtige Ressortchef gab keine neue Einschätzung ab, wie die Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 auf das Wirtschaftswachstum durchschlagen wird. Seine bisherige Ansage lautete, dass die Wirtschaft des Landes im laufenden Jahr wegen der Epidemie 0,1 Prozentpunkte weniger zulegen werde. Er machte nun aber deutlich, dass eine neue Schätzung wohl höher liegen dürfte. Le Maire kündigte an, er werde an diesem Montag in Berlin mit seinem deutschen Amtskollegen Olaf Scholz (SPD) zusammentreffen. In Frankreich war die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen laut Regierungsangaben vom Donnerstagabend von bisher 18 auf 38 stark angestiegen. Zwei mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierte Menschen waren gestorben./cb/DP/stk