VIRUS: Frankreichs Wirtschaftsminister appelliert an Arbeitnehmer

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Wirtschaftsminister hat an alle Arbeitnehmer in wichtigen Sektoren appelliert, trotz der landesweiten Ausgangssperre zur Arbeit zu gehen. Die wirtschaftliche Sicherheit des Landes müsste angesichts der Coronavirus-Epidemie gewährleistet werden, sagte Bruno Le Maire am Mittwochmorgen im Fernsehsender BFMTV. Er fordere alle Mitarbeiter von noch geöffneten Unternehmen auf, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und an ihre Arbeitsplätze zu gehen. Besonders wichtig seien nun auch die Produzenten von Lebensmitteln, die Transporteure und die Müllabfuhr, sagte Le Maire.

Es müsse sichergestellt werden, dass Lebensmittel von den Landwirten zu den Einzelhändlern geliefert werden, betonte der Minister. In Frankreich gilt seit Dienstagmittag eine 15-tägige Ausgangssperre. Le Maire kündigte an, am Mittwoch Vertreter des Opel-Mutterkonzerns PSA und des französischen Autokonzerns Renault treffen zu wollen, um über mögliche Hilfen für den Sektor zu sprechen. Er schloss eine Verstaatlichung von Unternehmen nicht aus, um diese zu schützen. Beide Hersteller haben wegen der Covid-19-Pandemie Fabriken geschlossen./ari/DP/jha