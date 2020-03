VIRUS: G7-Außenminister beraten über Corona - Keine gemeinsame Erklärung

WASHINGTON (dpa-AFX) - Inmitten der Corona-Krise wollen die Außenminister sieben großer westlicher Industrienationen am Mittwoch zu Beratungen per Videoschalte zusammenkommen. Die G7 wird aber voraussichtlich keine gemeinsame Erklärung zum Kampf gegen die Pandemie beschließen. In Vorgesprächen konnten sich die USA, Kanada, Japan und die vier europäischen Mitglieder - darunter Deutschland - nicht auf einen gemeinsamen Text einigen.

Ursprünglich hatten sich die Ressortchefs über zwei Tage hinweg in der US-Stadt Pittsburgh treffen wollen. Wegen der Ausbreitung des Virus wurde die eigentliche Konferenz jedoch abgesagt und durch virtuelle Beratungen ersetzt. Neben der Corona-Krise soll es unter anderem um die Konflikte in Syrien, Libyen und Afghanistan, den Atomstreit mit dem Iran und die Beziehungen zu Russland und China gehen.

Die USA haben dieses Jahr die G7-Präsidentschaft inne, damit organisieren sie auch die Vorab-Beratungen von Ministern. Wegen der Coronavirus-Krise hat die Regierung in Washington kürzlich auch das im Juni geplante G7-Gipfeltreffen in den USA abgesagt und in eine Videokonferenz umgewandelt. Zu der "Gruppe der Sieben" gehören neben den USA Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan./lkl/jac/mfi/DP/fba