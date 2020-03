VIRUS: Gastro-Messe Internorga für 2020 endgültig abgesagt

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Hamburger Gastronomie-Messe Internorga fällt in diesem Jahr endgültig aus. "Die zunehmende Verbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 und die nicht seriös zu kalkulierende Entwicklung bieten unseren Ausstellern, Besuchern und uns keine Grundlage für eine verlässliche Planung", sagte Messechef Bernd Aufderheide am Mittwoch in Hamburg. Ursprünglich hätte die Internorga vom 13. bis 17. März 2020 stattfinden sollen, wurde dann jedoch auf die Zeit vom 20. bis 24. Juni verschoben. Nun wird die Messe das nächste Mal vom 12. bis 16. März 2021 öffnen./egi/DP/mis