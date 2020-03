VIRUS/GESAMT-ROUNDUP: Debatte über Maskenpflicht - höhere Sterberate befürchtet

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Einführung einer Schutzmaskenpflicht in Supermärkten in Österreich wird auch in Deutschland über einen solchen Schritt diskutiert. Die Stadt Jena in Thüringen prescht bereits vor und will eine derartige Pflicht im öffentlichen Raum einführen. Allerdings: Masken sind derzeit entweder Mangelware oder werden zu Wucherpreisen verkauft. In Jena sollen daher auch Tücher und Schals als Schutzmaßnahme gelten. Fachleute weisen immer wieder darauf hin, dass die Pandemie in Deutschland erst am Anfang stehe. Das Robert-Koch-Institut bereitete die Bevölkerung am Dienstag auf eine steigende Sterberate vor.

DEBATTE ÜBER MASKENPFLICHT IN DER ÖFFENTLICHKEIT

Eine Schutzmaskenpflicht in Supermärkten wie in Österreich ist in Deutschland derzeit nicht geplant - das sagte Bayerns Regierungschef Markus Söder am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". Zuerst müsse man abwarten, ob die in Deutschland getroffenen Maßnahmen helfen. Der CSU-Chef forderte zugleich eine "nationale Notfallproduktion" von Schutzmasken. Das gelte für hochwertige Masken für das Personal in den Krankenhäusern und Arztpraxen.

Die Stadt Jena in Thüringen plant derweil eine Maskenpflicht in Verkaufsstellen, im öffentlichen Nahverkehr und in Gebäuden mit Publikumsverkehr. So solle die Sicherheit des Personals im öffentlichen Leben erhöht werden. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, sich selbst Masken zu nähen. Zulässig seien aber auch Tücher oder Schals, wenn sie Nase und Mund bedecken.

INFEKTIONS- UND TODESZAHLEN STEIGEN

In Deutschland sind bis Dienstagvormittag 62 608 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Besonders hohe Zahlen haben Nordrhein-Westfalen mit 14 442 nachgewiesenen Fällen und 130 Toten und Bayern mit 14 437 Fällen und 133 Toten. Gerechnet auf 100 000 Einwohner verzeichnet Hamburg mit einem Wert von 120,3 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 75,3. Mindestens 565 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben.

HÖHERE CORONAVIRUS-STERBERATE VORHERGESAGT

Das Berliner Robert-Koch-Institut rechnet mit einer Erhöhung der Coronavirus-Sterberate in Deutschland. Im Moment liege die Rate bei 0,8 Prozent, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag. Die Meldungen hätten aber einen Zeitverzug, da die Menschen erst nach einem gewissen Krankheitsverlauf sterben würden. "Wir haben jetzt ja auch leider Fälle in Pflege- und Altenheimen. Wir müssen leider davon ausgehen, dass die Sterberate damit ansteigen wird", sagte Wieler.

BUNDESREGIERUNG WILL BEI HILFEN FÜR BETRIEBE NACHBESSERN

Die Bundesregierung arbeitet bei Corona-Hilfen an Nachbesserungen für mittelständische Unternehmen, um eine Pleitewelle zu verhindern. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Regierungskreisen erfuhr, könnten Kredite für mittelständische Firmen mit einer 100-prozentigen Staatshaftung abgesichert werden. Allerdings müsste die EU-Kommission diesem Modell zustimmen. Dazu liefen Gespräche. Wirtschaftsverbände hatten beim Sonderkreditprogramm der staatlichen Förderbank KfW eine "Förderlücke" vor allem beim Mittelstand beklagt und gefordert, dass der Staat 100 Prozent des Risikos übernimmt. Viele Betriebe seien derzeit wegen der Folgen der Corona-Krise nicht mehr kreditwürdig.

STAATEN VERSCHÄRFEN CORONA-GEGENMAßNAHMEN

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat das russische Parlament am Dienstag härtere Strafen für Verstöße bei Quarantäne-Vorschriften sowie für die Verbreitung von Falschnachrichten beschlossen. Die Regierung erhielt auch Vollmachten zum Verhängen des Ausnahmezustands. Schon jetzt gibt es in vielen Regionen Russlands, darunter auch in Moskau, massive Ausgangsbeschränkungen. Künftig gibt es hohe Geld- und Haftstrafen auch wegen fahrlässiger Infektion von Mitmenschen. Je nach Schwere des Vergehens, wenn eine Infektion etwa zum Tod von Menschen führt, sind Strafen bis zu sieben Jahre Haft möglich. Auch Israel hat seine Ausgangsbeschränkungen verschärft. Die Regierung verbot unter anderem öffentliche Gebete und Hochzeiten. An der Klagemauer in Jerusalem dürfen nur noch bis zu zehn Menschen beten - mit einem Abstand von mindestens zwei Metern.

ITALIENISCHE POLITIKER WERBEN FÜR CORONA-BONDS

Im Streit um eine gemeinsame Schuldenaufnahme in Europa haben sich italienische Politiker direkt an die Deutschen gewandt und um Zustimmung für Corona-Bonds geworben. In einer ganzseitigen Anzeige in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" schrieben sie am Dienstag, es gehe nicht um die Vergemeinschaftung der öffentlichen Altschulden, sondern um ausreichende Mittel für einen großen europäischen Rettungsplan. Der Streit über Corona-Bonds entzweit die EU-Staaten. Italien, Spanien, Frankreich und andere Staaten fordern sie vehement, während sich zum Beispiel Deutschland, die Niederlande und Österreich sperren. Da sich die Staats- und Regierungschefs in der vergangenen Woche nicht einigen konnten, soll nun die Eurogruppe neue Vorschläge erarbeiten.

VERBRAUCHERZENTRALEN WARNEN VOR BETRÜGERN

Die Verbraucherzentralen warnen vor Betrügern im Internet in Zeiten der Coronavirus-Pandemie. "Wir erhalten inzwischen täglich Hinweise von Verbrauchern im Zusammenhang mit der Coronakrise", sagte der Vorstand des Verbraucherzentralen-Bundesverbands, Klaus Müller, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Es gebe Anbieter, die mit falschen Gesundheitsversprechen Kasse machen wollten, andere hätten zum Beispiel eine Packung Toilettenpapier für 20 Euro oder einen Liter Händedesinfektionsmittel für 199 Euro angeboten. Es gebe auch Hinweise auf vermutliche Fake-Shops, die Artikel wie Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel anbieten. Diese müssten per Vorkasse bezahlt werden. Eine Lieferung erfolge nicht.

MIT YOGA IN DER CORONA-KRISE FIT BLEIBEN

Indiens Premierminister Narendra Modi (69) gibt Yoga-Tipps um während der corona-bedingten Ausgangsbeschränkungen fit und gesund zu bleiben. "Ich bin weder Fitnessexperte noch medizinischer Experte", schrieb der Hindu-Politiker auf Twitter. "Yoga zu praktizieren ist seit vielen Jahren ein wesentlicher Teil meines Lebens, und ich finde es wohltuend." Modi verlinkte zu seinem Youtube-Kanal "Yoga with Modi", wo eine animierte Version seiner selbst Yoga-Übungen zeigt und eine Stimme aus dem Off Anweisungen gibt. Indien ist mit mehr als 1,3 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Welt nach China. Zurzeit besteht dort eine dreiwöchige Ausgangssperre.

SCHALKE 04 VERHÄNGT GELDSTRAFE GEGEN PROFISPIELER HARIT

Fußball-Profi Amine Harit ist von seinem Verein FC Schalke 04 mit einer empfindlichen Geldstrafe belegt worden. Das bestätigte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider am Dienstag auf Anfrage. Zur genauen Höhe der Strafe machte er keine Angaben. Als in Nordrhein-Westfalen schon erhebliche Kontaktbeschränkungen galten, war der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler in einer Shisha-Bar in Essen gemeinsam mit zehn weiteren Personen von der Polizei bei einer Corona-Party erwischt worden. Die Beamten lösten die unerlaubte Versammlung weit nach Mitternacht auf - Ladenschluss war bereits um 18 Uhr gewesen./sk/DP/mis