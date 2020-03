VIRUS/Gesetzespakete in Corona-Krise: Sondersitzungen des Bundesrats

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrat kommt in der Corona-Krise am Mittwoch und Freitag zu Sondersitzungen zusammen. Wie die Länderkammer am Dienstag mitteilte, geht es am Mittwoch um den geplanten Nachtragshaushalt des Bundes. Der Bundesrat kann dazu Stellung nehmen, bevor der Bundestag voraussichtlich am gleichen Tag den Nachtrag in erster, zweiter und dritter Lesung verabschiedet. Am Freitag beraten die Länder dann die Gesetzespakete der Bundesregierung, mit denen die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise abgefedert werden sollen.

Die geplante reguläre Sitzung am 3. April entfalle. Die Sitzungen am Mittwoch und Freitag könnten im kleinen Kreis abgehalten werden. Es reiche aus, wenn aus jedem Bundesland ein Kabinettsmitglied anwesend sei, das alle Stimmen für das Land "en bloc" abgebe./hoe/DP/fba