VIRUS/Giffey: Betreuung keine 'reine Privatsache'

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Schließung von Schulen und Kitas in der Coronakrise will Familienministerin Franziska Giffey Eltern mit Betreuungsproblemen nicht alleine lassen. Derzeit gebe es eine Ausnahmesituation, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". "Wenn Familien jetzt Schwierigkeiten haben, ihre Kinder zu betreuen, dann ist das keine reine Privatsache, sondern dann muss der Staat unterstützen, dann müssen auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber unterstützen."

Giffey wies auf die Notbetreuung in allen Bundesländern von Kindern von Eltern in "systemrelevanten" Berufen hin - gerade mit Jobs im Gesundheitswesen. Es müssten Angebote geschaffen werden, damit die in den Arztpraxen, Krankenhäusern und Altenpflegeheimen dringend gebrauchten Menschen nicht ausfallen, weil sie keine Kinderbetreuung haben. "Da sind die Bundesländer aber dran. Und wir sind auch im Gespräch dazu."

Mit Blick auf möglichen digitalen Unterricht sagte Giffey: Viele Schulen hätten sich schon auf den Weg gemacht in Richtung Digitalisierung. "Ich denke, dass diese Zeit, die wir jetzt haben, auch nochmal einen zusätzlichen Schub geben muss in Richtung Digitalisierung." Es gäbe die technischen Möglichkeiten - über die Schulcloud oder über Lernplattformen. "Es gibt den Digitalpakt Schule der Bundesregierung - der muss jetzt genutzt werden." Es sei sehr wichtig, dass sich Deutschland in allen Bereichen auf den Weg mache./thn/DP/jha