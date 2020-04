VIRUS: Giffey fordert 'maßvolle Schritte zurück in die Normalität'

BERLIN (dpa-AFX) - Bei der möglichen Wiederöffnung von Kitas müssen nach Ansicht von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey räumliche, familiäre und hygienische Faktoren berücksichtigt werden. So müsse das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine Rolle spielen, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag laut einer Mitteilung ihres Ministeriums. Eltern stießen bei der Betreuung von kleinen Kindern zuhause zusätzlich zum Homeoffice zunehmend an ihre Grenzen.

"Gerade Alleinerziehende können das nicht länger ohne Entlastung von außen leisten", erklärte Giffey. Gedacht werden müsse auch an Kinder aus Familien, die in "sehr beengten und schwierigen sozialen Verhältnissen" lebten. Für diese seien Außenkontakte und die Unterstützung durch Erzieherinnen oder Erzieher besonders wichtig. "Hier wäre auch schon mit einer zeitweisen Betreuung geholfen."

Es komme jetzt darauf an, die Balance zu finden. "Einerseits müssen maßvolle Schritte zurück in die Normalität gegangen werden. Andererseits dürfen wir die bisher erzielten Erfolge im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus nicht gefährden", sagte Giffey. Sie forderte Szenarien, in denen die Größe von Räumen und die notwendige Anzahl von Erzieherinnen und Erziehern berücksichtigt werden. "Und natürlich müssen hygienische Schutzmaßnahmen getroffen werden. Es ist auch ein pädagogischer Auftrag, Kindern zu vermitteln, wie wichtig Händewaschen und Hygiene sind."/jr/DP/mis