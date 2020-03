VIRUS/Grenzkontrollen wegen Corona: Asselborn gegen Alleingänge

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus haben bisher nur Österreich, Ungarn und Tschechien in Brüssel Grenzkontrollen im Schengenraum angemeldet. Dies teilte die EU-Kommission am Freitag auf Anfrage mit. Allerdings hat inzwischen auch die Slowakei ihre Grenzen für Ausländer quasi dicht gemacht. Polen kontrolliert Reisende ebenfalls strikt auf Krankheitssymptome.

Im Schengenraum sind Grenzkontrollen eigentlich abgeschafft; sie können aber in Ausnahmesituationen nach Anmeldung bei der EU-Kommission wieder aufgenommen werden. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn äußerte Verständnis für die Nöte einzelner Länder wie Italien, warnte aber vor Alleingängen. "Wir müssen versuchen, europäisch an die Sache heranzugehen", sagte Asselborn am Rande eines EU-Innenministertreffens. Wichtig wäre, dass sich alle Länder an die Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation WHO hielten./vsr/DP/jha