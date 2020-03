VIRUS: Habeck für Sofortmaßnahmen für Unternehmen

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chef Robert Habeck hat sich für umfassende Sofortmaßnahmen für Branchen ausgesprochen, die besonders unter den Folgen des neuartigen Coronavirus leiden. "So droht ein Massensterben familiengeführter Hotels, Pensionen und Gaststätten, weil die Buchungszahlen einbrechen, das trifft besonders auch den ländlichen Raum", sagte Habeck am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Es braucht ein unbürokratisches, befristetes Hotel-der-Zukunft-Programm zur Förderung von Investitionen."

Mit entsprechenden staatlichen Zuschüssen und Bürgschaften könnten kleinere und mittlere Betriebe die Zeit, in der die Kapazität nicht ausgelastet sei, nutzen - um notwendige Investitionen zu bewerkstelligen. So könnten Sanierungs- und Umbauarbeiten vorgezogen und Öl-Heizungen ausgetauscht werden.

Außerdem müssten Betriebe mit genügend Liquidität ausgestattet werden. "Das muss die Bundesregierung dringend mit konkreten Maßnahmen unterlegen." Bürgschaftsprogramme und Förderkredite von der Staatsbank KfW müssten ausreichend verfügbar sein.

In den kommenden Monaten werde eine klassische Konjunkturstimulierung durch schuldenfinanzierte Investitionen oder Steuersenkungen nicht unmittelbar greifen - weil die Wirtschaft aufgrund unterbrochener Lieferketten ins Straucheln gerate und Menschen zusätzliches Geld nicht in den Bereichen ausgeben, die besonders negativ betroffen seien. "Selbst, wenn die Menschen mehr Geld in der Tasche hätten - sie stornieren Urlaube, planen weniger Reisen, gehen seltener essen, buchen weniger Hotels. Je weiter sich das Virus ausbreitet, desto stärker wird diese Entwicklung", so Habeck.

Union und SPD hatten sich auf ein umfangreiches Paket zur Abfederung von wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise geeinigt. Dazu sollen unter anderem die Hürden für den Bezug von Kurzarbeitergeld deutlich gesenkt werden./hoe/DP/nas