VIRUS/Hoteliers und Gastwirte: Bei Verordnungen blickt keiner mehr durch

BERLIN (dpa-AFX) - In der Coronakrise sehen sich Hoteliers und Gastronomen einem "Verordnungschaos" ausgesetzt. "Unterschiedliche Regelungen für Hotels und Restaurants in Bund, Ländern und Gemeinden führen dazu, dass keiner mehr durchblickt", kritisierte der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband am Dienstag. Leitlinien würden völlig uneinheitlich umgesetzt. "So ist teilweise unklar: Was gilt für Cafés, was gilt für Geschäftsreisende in Hotels? Dürfen sie auch nach 18 Uhr bewirtet werden und so weiter?" Die Branche erwarte klare, einheitliche und praxistaugliche Regelungen.

Unternehmer und Mitarbeiter seien ohnehin verwirrt und verzweifelt, weil sie etwa bei Banken oder Arbeitsagenturen niemanden erreichten. Sie brauchten ein Nothilfeprogramm./bf/DP/fba