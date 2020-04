VIRUS: Hugo Boss will keine Dividende zahlen

METZINGEN (dpa-AFX) - Der Modekonzern Hugo Boss will vor dem Hintergrund der negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie für das abgelaufene Jahr keine Dividende ausschütten. Ein entsprechenden Vorschlag werde der Hauptversammlung vorgelegt, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Diese soll am 27. Mai als virtuelle Veranstaltung stattfinden./he