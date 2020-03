VIRUS/Ifo Institut: Deutsche Wirtschaft schrumpft massiv

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Ifo Institut rechnet mit einem dramatischen Einbruch der Wirtschaftsleistung in Deutschland in Folge der Corona-Krise. "Das Coronavirus wird Deutschlands Wirtschaft Hunderte von Milliarden Euro Produktionsausfälle bescheren, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit in die Höhe schießen lassen und den Staatshaushalt erheblich belasten", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest am Montag laut einer Mitteilung in München. Je nach Szenario könnte die Wirtschaftsleistung zwischen "7,2 und 20,6 Prozentpunkte" nachgeben.

Es seien Kosten von 255 bis 729 Milliarden Euro möglich, hieß es weiter. "Die Kosten werden voraussichtlich alles übersteigen, was aus Wirtschaftskrisen oder Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte in Deutschland bekannt ist", sagte Fuest.